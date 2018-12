Die Verzweiflung ist groß bei Hundetrainerin Elke Mlakar: Ihre geliebte Hündin wurde am Sonntag von einem Auto erfasst und getötet, der Lenker beging Fahrerflucht. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Miya starb am Sonntag in St. Peter ob Judenburg, nur wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt © privat

Für Thomas und Elke Mlakar aus St. Peter ob Judenburg ist am Sonntag eine Welt zusammengebrochen. Ihre geliebte schwarze Labrador-Hündin "Miya" wurde von einem Auto erfasst, der Lenker beging Fahrerflucht - ohne auch nur einen Blick auf den getöteten Hund zu werfen. "Wir sind am Boden zerstört, für uns ist das einfach unvorstellbar", so die bekannte Hundetrainerin und -züchterin. Auf Facebook wurden die Fotos vom Unfallort bereits hundertfach geteilt, das Entsetzen über die Fahrerflucht ist groß.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.