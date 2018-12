Robert Zotter hat Baufirma geschlossen, Hauptgrund ist das Kleinwasserkraftwerk Hinteregg in Winklern-Oberwölz. Ansprüche der 33 Dienstnehmer sind gesichert. Nicht betroffen: vermietete Wohnungen.

Geschlossen: Baustelle in der Liechtensteingasse Judenburg © Oberrainer

Dicke Kabel baumeln verwaist am Zaun, die Scheibtruhe parkt arbeitslos an einem Teil der abgerissenen Mauern. Eine Schneedecke ruht auf Bretterstapeln. Liechtensteingasse Judenburg. Sicher, es ist nicht mehr Baustellensaison, aber für diese gibt es überhaupt kein da capo. Zotter Bau ist insolvent (wir berichteten), die Schließung ist Faktum. „Der Zeitpunkt trifft eine Baufirma mitten ins Herz“, formuliert Geschäftsführer Robert Zotter im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er und Masseverwalter Harald Terler beruhigen aber, der Konkurs betreffe nicht die Holding GmbH, und nicht „Energie Zotter“ mit ihren Kleinwasserkraftwerken in Murau, Murtal, Leoben.

