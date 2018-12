Facebook

ÖVP-Fraktion stimmte dem ordentlichen Haushalt nicht zu © Ute Groß

In der Debatte zum Haushaltsvoranschlag kochte der Dauerkonflikt zwischen Bürgermeister Hermann Dullnig (SPÖ) und Gemeinderat Anton Hartleb (Grüne Bürgerliste) so richtig hoch. Die Kontrahenten bezichtigten sich in der Gemeinderatssitzung wechselweise mehrfach der Lüge und des mangelnden Sachverstandes. Ein Wortwechsel: „Ich versteh’s zwar nicht“, so der Bürgermeister zur Budget-Kritik von Grünen und KPÖ. Replik Hartleb: „Sie verstehen viel nicht“. Antwort Bürgermeister: „Wenn’s mich beleidigen, komm’ ich einmal zu Ihnen.“ Hartleb: „Ja, kommen’S nur, oder ich komm’ zu Ihnen“. Stimme aus dem Hintergrund: „Dann trefft’s euch in der Mitt’n.“

Hartleb kritisierte einmal mehr die aus seiner Sicht „viel zu hohen“ Gebühren für Wasser, Kanal, Müll („mit diesem Überschuss finanziert sich die Gemeinde“) und Personalkosten sowie Gesamtverbindlichkeiten aus Darlehen, Leasing, und Haftungen „von fast 40 Millionen Euro“. Für Dullnig sind das „Lügen“, Hartleb sagt: „Ich kann das alles beweisen.“ Laut Budgetvortrag des Bürgermeisters würden die Darlehensschulden 9,9 Millionen Euro, die Haftungen 15,8 Millionen betragen. Beide Positionen seien gesunken.

