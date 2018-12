Facebook

Gute Laune beim Elefant am Hauptplatz: vorne Claudia Pichler, Mario Reiter, in der Mitte Gabriela Horn, Hannes Simoner, hinten Lydia Koller, Barbara Kreuzer, Farschid Zezula, Helmuth A. Ploschnitznigg © Oberrainer

Versteckt in einem Beutelchen unter ihrer Jacke grinst das rote Plüschteufelchen. Laut lachend zeigt Claudia Pichler uns ihr gut behütetes Maskottchen. Günter Kaltenegger, Mann für alles bei der Simultania Liechtenstein, steckt das Grinsen an. Überhaupt ist die kleine Abordnung aus Betreuern, Kreativtrainern, Künstlern, mit der wir uns am Hauptplatz Judenburg treffen, fast übermütig gut gelaunt. Aber es geht nicht um Teufel, es geht um ein teuflisch interessantes Projekt. Es ist bunt, es ist einzigartig, lustig und lässt kaum einen Passanten kalt. Es regt auf, fasziniert, polarisiert.

