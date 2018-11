Facebook

So sieht es derzeit in der Unterflurtrasse aus © Peter Haselmann

Bald ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Die Arbeiten an der Unterflurtrasse in Unzmarkt schreiten voran, der Aushub des Tunnels ist in vollem Gange. In rund zwei Wochen, also Mitte Dezember, soll der Durchschlag erfolgen.