Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr wurde das Schloss blau gefärbt © Sarah Ruckhofer

Was haben das Nationaltheater in Belgrad, die Meerjungfrau in Kopenhagen, die Niagara Fälle, der Präsidentenpalast in Brasilien, der Tafelberg in Südafrika und das Schloss Murau gemeinsam? Sie alle werden ab Ende November in knalligem Orange erstrahlen. Hintergrund ist die weltweite UN-Kampagne „Orange The World“, die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen will.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.