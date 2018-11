Facebook

Flankiert von Direktoren wurde das Projekt vom Regionalmanagement vorgestellt © Ute Groß

Jugendliche sind in der Region verwurzelt“, berichtet der Murauer HLW-Direktor Hannes Grogger und untermauert seinen Eindruck mit Zahlen. „Wir haben an unserer Schule eine Umfrage gemacht, und 70 bis 80 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler wollen nach ihrer Ausbildung wieder zurück in die Region.“

Diese Absichten sollen durch ein neues Projekt des Regionalmanagements gemeinsam mit acht höheren Schulen und zwei NMS verankert und verbreitert werden. In einer Pressekonferenz wurde dieser Jugendbeteiligungsprozess gestern in der HLW Fohnsdorf vorgestellt. Ziel ist es, dass Jugendliche ihre Region unter die Lupe nehmen, Stärken benennen, Ideen erarbeiten, berufliche Möglichkeiten ausloten und mit der Wirtschaft in Kontakt kommen.

Erster Schritt ist ein Aktionstag an jeder teilnehmenden Schule, die gewonnenen Erkenntnisse werden dann vertieft und daraus Maßnahmen angeleitet. Dritter Punkt ist die konkrete Umsetzung. Das Projekt wird im Herbst 2019 abgeschlossen, „ist dann aber nicht zu Ende“, betont Abgeordnete und ROW-Vorsitzende Gabriele Kolar (SPÖ), denn die Entwicklungen sollen weiter wirken.

Erkenntnisse

An der HLW Fohnsdorf hat der Aktionstag bereits stattgefunden und ist bei den Jugendlichen gut angekommen. „Endlich einmal was G’scheit’s, das hat was mit uns zu tun“, bekam Melanie Mang, Klassenvorständin der 2A, zu hören. Erste Wünsche gibt es bereits: bessere Busverbindungen, vor allem am Wochenende und den Randzeiten. „Wenn wir um 17.15 Uhr aushaben, gibt’s keinen Bus mehr“, macht Marie Grössing aus Möderbrugg aufmerksam. Jürgen Junger sieht das ähnlich, hatte aber auch ein Aha-Erlebnis. „Wie wir uns mit der Region beschäftigt haben, sind wir draufgekommen, dass es bei uns viele Freizeitangebote gibt, obwohl die Region ja klein ist.“



Erstaunlich: Aus heutiger Sicht möchten die Jungen nach weiteren Ausbildungen wieder in die Heimat zurückkommen. Ein Beispiel haben sie dafür in Melanie Mang: Ihr Weg führte über Amerika nach Graz und wieder zurück ins Murtal. Nicht notgedrungen, weil sie an keiner Grazer Schule einen Job fand, sondern aus Überzeugung: „Ich wollte, dass auch mein Sohn hier aufwachsen kann, außerdem habe ich da meine Familie, die mich unterstützt.“ Das Stadtleben fehle ihr nicht („auch das Kulturangebot in der Region ist groß“), unabdingbar sei aber ein eigenes Auto.

Abgewickelt wird das Projekt über „Landentwicklung Steiermark“, Basis ist das seit heuer geltende Regionalentwicklungsgesetz, das die Finanzierung garantiert. Stark eingebunden ist Jugendmanagerin Julia Schlacher.

