Seit Jahren wird darum gerungen, jetzt scheint der Neubau der Lehrwerkstätte Knittelfeld auf Schiene zu sein. Die ÖBB kündigen den Baustart für Juni 2019 an, ein gutes Jahr später sollen die Lehrlinge bereits in dem neuen Haus ausgebildet werden.

Das Modell der neuen ÖBB-Lehrwerkstätte Knittelfeld © ÖBB/BHM Ingenieure

Was (sehr) lange währt, wird laut Ankündigung der ÖBB endlich gut: Im Juni 2019 soll der Baustart für die neue Lehrwerkstätte Knittelfeld erfolgen. Die Behördenverfahren und Auftragsvergaben seien „im Laufen“, teilen die Bundesbahnen in einer Aussendung mit.



Rückblende: Die Knittelfelder ÖBB-Lehrwerkstätte steht seit Jahren in Diskussion, besonders prekär war die Situation zu Beginn der 2000er Jahre. Es stand eine Schließung im Raum, die Ausbildungsverträge von Lehrlingen wurden mit dem Zusatz versehen, „dass eine Beendigung der Lehre am Standort nicht garantiert werden kann“. Die Eisenbahnergewerkschaft stieg auf die Barrikaden und wurde in ihrem Protest von Gemeinde- und Landespolitikern unterstützt, vor allem aus den Reihen der SPÖ. Zur Disposition standen damals auch andere Standorte, etwa Graz. Knittelfeld kommt eine besondere Bedeutung zu, weil hier auch Kärntner Jugendliche in technischen Berufen ausgebildet werden.

Hoffnung & Zweifel

Der Widerstand zeigte Erfolg, die Schließungspläne landeten in der Schublade. Knittelfeld geriet aber bald wieder ins Gespräch, die Einrichtung würde nicht mehr den Anforderungen entsprechen und müsse dringend modernisiert werden. Dieser Erkenntnis folgten unmittelbar keine Taten, bis dann im Wahlkampf 2015 vom damaligen Landeshauptmann Franz Voves (SPÖ) mit Pomp und Trara der Neubau verkündet wurde. Mit dem Vorstoß sollte auch neu aufgeflammten Schließungsgerüchten entgegengetreten werden. Der Baustart wurde von einem nicht ganz unbekannten Christian Kern, zu dem Zeitpunkt ÖBB-Vorstand, für 2017 angekündigt, die Eröffnung für 2018 avisiert. Nach der Wahl wurde es wieder still um das Projekt, vor der Nationalratswahl im Vorjahr gab's ein Deja-vu in Form einer erneut groß inszenierten Ankündigung.



Leise Zweifel blieben, nun dürfte der Neubau tatsächlich auf Schiene sein. Die ÖBB kündigen die Fertigstellung bis 2020 an, im September übernächsten Jahres sollen die neuen Lehrlinge bereits im neuen Haus beginnen. Künftig stehen 200 Ausbildungsplätze zur Verfügung, 60 mehr als bisher. Die ÖBB versprechen „modernste Ausstattung“, so werde auch eine Gleisbau-Übungsanlage zur Verfügung stehen und die Palette der Lehrberufe erweitert. Die Investitionssumme beträgt rund 14,3 Millionen Euro. Die ÖBB bildet nicht nur für den eigenen Bedarf aus, so bestehen etwa Kooperationen mit dem Bundesheer der KBG Zeltweg und der Voest.

