Absolut kein Käse: In der Obersteirischen Molkerei in Knittelfeld vereinen sich Geschmack, Technik und Mikrobiologie. Die NMS Lindenallee besuchte den Vorzeigebetrieb.

Die NMS Lindenallee bei der Obersteirischen Molkerei © Sarah Ruckhofer

"Boah!“ Der Blick in die Produktionshalle beeindruckt nicht nur die Schüler. Unglaubliche 200.000 Liter Milch werden pro Tag in der Obersteirischen Molkerei (OM) verarbeitet, in der Milcherlebniswelt im Herzen von Knittelfeld können Besucher hinter gläsernen Wänden die Käseerzeugung miterleben. Begleitet werden die Schüler der 3 a-Klasse der Knittelfelder Neuen Mittelschule Lindenallee bei ihrem Rundgang durch die Welt von Käse, Butter und Topfen von Käsermeister Othmar Pichler und Lisa Stadlober, die eben erst ihre Lehre zur Molkereifachfrau (seit 2016: Milchtechnologin) beendet hat.

