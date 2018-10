Facebook

"Wenn dein Lächeln mich umarmt": Siegerbild von Astrid Köck © Simultania, Galler

Es wird ein lächelnder Abend.“ Präziser hätte die Prognose eines aufgeregten Helmuth A. Ploschnitznigg am Sprung nach Wien Anfang der Woche nicht zutreffen können. Simultania Kunstpreis 2018, zum achten Mal standen gestern Künstler aus ganz Österreich ganz oben am Podium im Studio 44 der Österreichischen Lotterien. Und an oberster Stelle steht Astrid Köck, verzaubert mit ihrem Lächeln die Gäste, verleiht dem Abend diese besonderen Farben und diese grundehrliche Aura. Allein Menschen mit Handicap haben diese Gabe – aber welches Handicap? Köcks Siegerbild zum Thema „Wenn dein Lächeln mich umarmt“ ist eine museums- wie galerienreife Interpretation einer lebensbejahenden Botschaft.

