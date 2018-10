Facebook

Freut sich aufs Finale: Selina Pichler aus Weißkirchen singt morgen in der Stadthalle Wien © KK

Mein Papa hat mir immer gesagt, dass ich gut singen kann“, strahlt Selina Pichler, die gerade spannende Tage erlebt. Die Elfjährige hat es ins Finale des „Kiddy Contests“ geschafft, das diesen Samstag live auf Puls 4 übertragen wird.



Wie sie zu dem Bewerb gekommen ist? „Ich kenne ihn von den CDs und vom Fernsehen. Einmal habe ich ihn mir auch live angeschaut und dann beschlossen, selbst daran teilzunehmen“, erzählt die Schülerin des BG/BRG Judenburg, die die ersten Proben fürs Finale schon hinter sich gebracht hat. „Es war voll cool, meine Choreografie ist auch toll“, lacht das Mädchen, für das nicht der Kampf um den ersten Platz im Mittelpunkt steht. „Wir sind schon alle Freunde geworden. Es gibt unter den Teilnehmern keinen Konkurrenzkampf. Es soll einfach ein Erlebnis sein!“



Selina ist die einzige Steirerin, die es ins Finale des Gesangbewerbs für 8- bis 14-Jährige geschafft hat. Singen wird sie „Mein erstes Date“ (Original: I like me better). „Sie hat schon immer gesungen“, wissen Selinas Eltern, Shervin und Mario Pichler. Sie ermöglichten ihrer Tochter Gesangsunterricht, zudem ist sie Teil der „Musical Akademie Murtal“, in der Tanz, Gesang und Schauspiel unterrichtet werden. Tanzen zählt neben dem Singen zu den Hobbys von Selina, die davon träumt, eines Tages Sängerin zu werden.



Ihre musikalischen Vorbilder sind Ariana Grande und Lina Larissa Strahl. In der Schule, Selina besucht die zweite Klasse, gehört natürlich Musik zu ihren Lieblingsfächern, aber auch Geschichte und Mathematik zählen dazu. „Auch wenn ich mir in Mathe ein bisschen schwertue, mag ich das Fach.“



Unterstützt wird die große Schwester von Emma, die erst vor zweieinhalb Monaten das Licht erblickte, von der gesamten Schulgemeinschaft. Entsprechend wird in der Schule am Samstagnachmittag einiges los sein, gemeinsames Anfeuern steht am Programm. Jeder ist willkommen, daran teilzunehmen (Details siehe Information unten).



Außerdem haben Lehrer und Schüler gemeinsam ein Video gedreht, mit dem sie auf das große Finale einstimmen (nachzusehen unter „youtu.be/jvWwESutT88"). „Ich möchte mich für das Organisieren des Public Viewings und das Video herzlich bedanken“, so Shervin Pichler, die wie die gesamte Familie und Freunde natürlich unheimlich stolz auf Selina ist.



Die Stimme der jungen Weißkirchnerin ist auch auf CD zu hören: Die Lieder der zehn Finalisten können auf „Kiddy Contest Vol. 24“ nachgehört werden.

