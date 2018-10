Facebook

Zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr © FF/Thomas Zeiler

Zu einem schweren Unfall mit einem Traktorgespann kam es am Freitag in Seckau. Ein mit Mist beladenes Fuhrwerk - am Traktor waren Zwillingsreifen, am Miststreuer Ketten angelegt - war gegen 14.38 Uhr von einer 20 Grad steilen Wiese etwa 50 Meter abgerutscht und auf eine Zufahrtsstraße gestürzt - durch die Wucht des Aufpralls wurde die Vorderachse herausgerissen.