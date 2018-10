Facebook

So startete das Borg Murau im Vorjahr in die Ballsaison © Peter Haselmann

Borg Murau

Die Maturaballsaison wird in der Region traditionell vom Borg Murau eröffnet. Am Samstag, 20. Oktober, feiern die Maturantinnen und Maturanten unter dem Motto „Four Seasons Four Steps – Wir meistern jede Jahreszeit“ in der WM-Halle Murau. Beim 52. Maturaball der Schule sorgen Novum und DJ Blackout musikalisch für Stimmung. Das Ballkomitee bilden Anja Berger, Julia Brandl, Larissa Feiel, Magdalena Galler, Felia Haas, Sabrina Meier, Michael Neumann und Thomas Prodinger. Einlass ab 18.30 Uhr, die Polonaise beginnt um 20 Uhr.

