Zankapfel Murauer Stadtwerke © Peter Haselmann

Kein anderes Thema wird in Murau derzeit heißer debattiert als der Einkauf der Energie Steiermark am lokalen Energiemarkt. Droht ein Ausverkauf der Stadtwerke, oder ist alles Panikmache? Darüber gehen die Meinungen denkbar weit auseinander.

Fakt ist: Im Juli kaufte die Energie Steiermark die Fernwärme Murau-St. Egidi, eine Gesellschaft im Besitz von Privatpersonen. Die Stadtwerke Murau als Lokalmatadore legten kein Angebot. Und das, obwohl man laut Geschäftsführer Kurt Woitischek seit Jahren auf eine Übernahme hinarbeitete. Rund 1,5 Millionen Euro hätten die Stadtwerke, ein Gemeindebetrieb, als Vorleistungen erbracht, um in Zukunft die „Gesamtversorgung von Murau gewährleisten zu können“. So wurden sogar Leitungen verlegt. „Der Bürgermeister hat uns im April in einer Aufsichtsratsitzung mitgeteilt, dass wir kein Angebot legen werden“, so Woitischek. „Das ist ein großer Schaden für Murau, eine Katastrophe.“ Er fürchtet, „der Energie Steiermark sind für weitere Käufe Tür und Tor geöffnet“, in Folge den Verlust von Arbeitsplätzen, wirtschaftliche Schäden und das Ende der Energievision.

Dem widerspricht Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher (ÖVP) deutlich. „Mit dem Verkauf der Fernwärme habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt“, entsprechend auch „niemandem etwas verboten“. Allerdings „stellt uns Woitischek im Gemeinderat das Kraftwerk seit Jahren als überalteten Schrotthaufen hin, mir ist nicht klar, warum wir den plötzlich kaufen sollten“. Das sei laut Woitischek wiederum Taktik gewesen, „um den Preis zu drücken“.

