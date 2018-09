Kleine Zeitung +

Auch in Murtal und Murau "Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen steigt"

Tausende tummelten sich am Samstag am Spielberger Red-Bull-Ring. Das Interesse an der E-Mobilität machten sich auch regionale Akteure zu nutzen. Der Tenor: Es besteht Aufholbedarf im Murtal.