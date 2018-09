Die DTM gastiert am Wochenende zum achten Mal in Folge am Red-Bull-Ring. Ein Tiroler und ein Salzburger kämpfen um den Sieg, musikalisch unterhalten die "Tagträumer".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laut wird es am Wochenende in Spielberg © Philip Platzer

Spannende Überholmanöver, packende Duelle und Stars zum Anfassen – dafür sind die Deutschen Tourenwagen Masters bekannt und beliebt. Zum achten Mal in Folge hüllt die DTM von 21. bis 23. September Spielberg mit kernigem Sound in eine beeindruckende Motorsport-Kulisse.

Mit dem Tiroler Lucas Auer und dem Salzburger Philipp Eng kämpfen neuerdings zwei Österreicher um den Sieg. Auer kann in seiner vierten Saison auf einige Siege zurückblicken – was fehlt, ist der heiß ersehnte Heimsieg in Spielberg. In der Gesamtwertung liegt der Österreicher derzeit auf Platz 7.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.