Für Unmut sorgen derzeit die ständigen Flüge der Eurofighter © (c) APA/HARALD SCHNEIDER

Es dröhnt am Himmel über dem Aichfeld – und das nicht zu wenig. In den vergangenen Tagen sorgten vermehrte Eurofighter-Starts – auch am Wochenende und zu ungewöhnlichen Zeiten – für Unmut bei den Einwohnern des Murtals. Grund für den erhöhten Flugbetrieb ist der Vorsitz Österreichs im Rat der Europäischen Union. Seit 1. Juli hat Österreich den sechsmonatigen EU-Ratsvorsitz übernommen, Schwerpunkte sind der Schutz der Außengrenzen sowie der Kampf gegen illegale Migration. Mehrmals trifft sich der EU-Ministerrat in Österreich, so etwa am 12. und 13. Juli in Innsbruck.

