Ausgerechnet in der Nacht vor dem Landesfeuerwehrtag in Murau waren die Feuerwehren des Bezirkes gefordert: Unwetter sorgten für Hangrutschungen und Überflutungen.

Alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehrmänner © Walter Horn/Bfv Murau

Am heutigen Freitag starten der 54. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb und der 134. Landesfeuerwehrtag in Murau: 385 Gruppen von 192 Feuerwehren sind im Bezirk Murau zu Gast, ausgerechnet in der Nacht vor Beginn der Wettbewerbe gingen schwere Unwetter über der Region nieder.

