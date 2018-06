Welle an dubiosen „Youtube“-Videos aktuell in der Region. Nutzer verlieren den Zugriff auf ihr Facebook-Konto.

Aufgepasst! Wer seine Daten eingibt, verliert den Zugriff auf sein Konto © (c) AP (Karly Domb Sadof)

Entnervte Facebook-Nutzer weltweit kennen das Problem, nun hat die Spam-Welle auch das Murtal erreicht. Aktuell sind besonders viele Nutzer aus Judenburg von dem Virus betroffen, der sich via Messenger verbreitet. „Es handelt sich um eine Falle und um einen Sumpf aus aggressiver Spam-Werbung“, weiß der Verein Mimikama zur Aufklärung von Internetmissbrauch. Nutzer erhalten eine private Nachricht von einem befreundeten Account oder werden in einem Statusbeitrag verlinkt. Zu sehen ist ein Video mit einem Youtube-Logo als Vorschaubild, dazu der Vorname des Empfängers und mehrere (schockierte) Emoji. „An dieser Stelle besteht für den Empfänger noch keine Gefahr“, so die Mimikama-Experten.

