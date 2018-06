Die Ausred' mit der Resi-Tant' lässt die SPÖ nicht gelten

Murtaler Genossen demonstrierten am Parteitag Geschlossenheit. Bei der Wiederwahl von Max Lercher zum Regionalvorsitzenden wehte in Spielberg ein Hauch Nordkorea.

Christian Kern wurde von seinen Parteifreunden im Murtal begeistert empfangen, Max Lercher mit hundert Prozent gewählt © Ute Groß

Bundesgeschäftsführer und oberster Roter der Region, Max Lercher, erfreute sich an den Sesseln. Nämlich an jenen, die in den Tagungsraum in Spielberg hineingetragen werden mussten. „Das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt. Bei früheren Konferenzen haben wir zuerst Sessel hinausgeräumt und dann wieder hineingetragen, damit’s nach mehr ausschaut.“ Bei der heurigen Regionalkonferenz war dieser Trick nicht erforderlich, von 168 Delegierten waren 161 anwesend, dazu gaben sich und der Partei noch 135 Gastdelegierte die Ehre.

