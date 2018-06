Gemeinderat Judenburg beschäftigte sich am 14. Juni mit Kreisverkehr in der Burggasse, Investitionen ins Schwimmbad und Hochwasserprojekt.

In der Burggasse starten demnächst die Arbeiten am neuen Kreisverkehr. Die Ampel funktioniert seit Monaten nicht mehr © Michaela Egger

In wenigen Tagen ist in Judenburg Baustart für die Errichtung eines neuen Kreisverkehrs. 18 Jahre war die Kreuzung von Burggasse und Alban-Berg-Gasse ampelgeregelt, die Lichtzeichenanlage ist wie berichtet seit Monaten defekt. Seither lautete die Frage: Kreisverkehr oder Ampel? Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand die „Vergabe des Auftrages zur Durchführung von Straßenbauarbeiten für die Errichtung eines Kreisverkehrs“ auf der Tagesordnung.



Es steht also fest: Es wird ein Kreisverkehr gebaut, die Arbeiten werden rund drei bis vier Wochen dauern. Umleitungen sind laut Bürgermeister Hannes Dolleschall (SPÖ) nicht notwendig: „Die Errichtung erfolgt bei vollem Verkehr.“ Rund 32.000 Euro werden in das Vorhaben investiert, die Hälfte davon wird durch Bedarfszuweisungen finanziert.

