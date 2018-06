Facebook

Ulrich Haselmann, Ulrike Buchacher und Harald Schnedl © Sarah Ruckhofer

Am Ende liegt die Verantwortung ganz bei ihr alleine: Im äußersten Notfall ist es Bezirkshauptfrau Ulrike Buchacher, die eine Entscheidung treffen muss. Und die kann bei einer Großveranstaltung wie der Formel 1 weitreichende Konsequenzen haben. Seit Jänner arbeiten die Mitarbeiter der Behörde mit Hochdruck an der Vorbereitung der Großveranstaltung, die von 29. Juni bis 1. Juli in Spielberg stattfindet. Der Zulauf dürfte heuer groß sein: Maximal 95.000 Besucher dürfen am Rennsonntag den Großen Preis von Österreich live verfolgen, erwartet werden um die 60.000 – und damit fast 20.000 mehr als im Vorjahr.

