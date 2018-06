Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bei einem Unfall auf der Triebener Straße erlitt ein Motorradlenker schwere Beinverletzungen. Der Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Pölstal (Sujet) © RRF-Fotolia

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am 13. Juni auf der B 114, Triebener Straße. In den Vormittagsstunden fuhr ein 42-Jähriger von Trieben kommend Richtung St. Johann am Tauern. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.