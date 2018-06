Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Abriss des alten Merkur-Marktes in Fohnsdorf verzögert sich, somit auch die Neueröffnung des Billa. Bürgermeister Gernot Lobnig über die Hintergründe.

Noch immer unverändert: der alte Merkur-Markt © Sarah Ruckhofer

Warum geht da nichts weiter? Kaum eine Frage bekommt man in der Gemeinde Fohnsdorf derzeit öfter zu hören. Seit Herbst des Vorjahres steht mit dem alten Merkur-Markt eine leere Handelsruine im Zentrum des Thermenortes, der somit (mit Ausnahme des Einkaufszentrums Arena am Waldfeld an der Grenze zu Judenburg) nur noch ein Lebensmittelgeschäft zählt. Vor allem für ältere Bewohner aus den östlichen Ortsteilen ist der Einkauf seit Monaten nur schwer zu bewerkstelligen.

