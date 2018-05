Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Viel Blechschaden bei einem Unfall in der Knittelfelder Innenstadt. 14 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall mit gleich drei Fahrzeugen musste die Feuerwehr am Mittwochabend in Knittelfeld ausrücken. Aus ungeklärter Ursache war ein Auto mitten im Stadtgebiet mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen. Beim Unfallfahrzeug brach die Vorderachse an der Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

14 Kräfte der Feuerwehr Knittelfeld trafen bereits wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ein und führten die Aufräumungs- und Bergearbeiten durch. Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.