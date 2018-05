Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wehren Stadl und Einach im Einsatz © FEUERWEHR

Zu viel der Regengüsse, kein Ende absehbar? „Die Prognose ist relativ einfach, der Witterungscharakter der vergangenen zwei Wochen setzt sich fort“, entnimmt Peter Parson, Chefmeteorologe der Wetterwarte Zeltweg, seinen Modellen: In der Früh Hochnebel über den Tälern, später reißt es auf, dann weicht die Sonne den Quellwolken, Gewitter entstehen. Temperaturen knapp über 20 Grad. Am Sonntag haben die Menschen an vielen Orten im Murtal den Eindruck, irgendjemand himmelwärts hat sämtliche Schleusen geöffnet.

Mit desaströsen Folgen? Zum Glück nicht, die Feuerwehrmänner der Bezirke Murtal und Murau sind sich einig. Erwin Grangl, Wehrkommando Knittelfeld, berichtet von umgestürzten Bäumen auf der Gaberl-Bundesstraße, Sichern der Straße wie Abtransport erfolgt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Kleinlobming.

Die Bacherl

Keine überfluteten Keller im Raum Knittelfeld, nur wenig Besorgnis erregende Lacken auf den Wiesen. Grangl: „Zum Glück haben wir nicht mehr zu erzählen. Aber schön wäre, würde es wieder schöner.“ Ein wenig mehr zu erzählen hat Walter Horn, Bezirksfeuerwehrverband Murau: „Braut sich was zusammen, geht es flugs dahin mit den Bacherln.“ Die Feuerwehren Stadl und Einach rücken mit vier Fahrzeugen und 30 Mann aus, ihr Einsatz gilt Pumparbeiten, dem Verlegen von Sandsäcken, dem Freilegen von Straßendurchlässen.

In Stadl an der Mur sind der Keller eines Wohnhauses wie der Pausenhof der Volksschule überschwemmt, Sandsäcke verhindern Schlimmeres. „Auf manchen Wiesen steht ein kleiner See, echte Dramen spielen sich anderswo ab“, so Horn. Fünf Feuerwehren sind aus dem Raum Judenburg unterwegs, das „Wieland-Bacherl“ überflutet die Straße zwischen Wöllmerdorf und Maria Buch, die Wehrmänner leiten das Wasser ab. In Fohnsdorf, Judenburg, Götzendorf und Pusterwald pumpen sie Keller aus, räumen Verkehrsflächen.

Keine Nummer

„Wir sind in Anbetracht der Niederschlagsmenge mit einem blauen Auge davongekommen“, schnauft Armin Eder vom Bereichskommando, weiß auch nichts über zu „angesoffene“ Ackerböden. „Es ist ziemlich ruhig, schauen wir, dass es so bleibt“, ist sein Wunsch an die freilich noch junge Saison. Wo er bezüglich dieses Wunsches anrufen möchte? „Irgendwo himmelwärts, aber da haben wir keine Nummer.“

Peter Parson weiß auch keine, ihn selbst aber überschwemmen die Menschen mit Fragen. „Damit trockenere Luft hereinkommt, müsste sich die Strömungslage ändern.“ Gewitter erlebt vermehrt die Alpensüdseite, aber wo es wirklich niedergeht, wissen Meteorologen nicht einmal fünf Stunden vorher: „Hier sind wir noch relativ machtlos, arbeiten viel mit Wahrscheinlichkeit.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.