Wunderbare Aussicht: Mitarbeiter der Murauer Behörde mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer vor Kurzem am Balkon hoch über der Stad © KK

Ja, die Aussicht ist eh toll. Aber ich komme gar nicht viel dazu, den Tisch am Balkon zu nutzen. Er setzt schon Moos an.“ Muraus Bezirkshauptmann Florian Waldner taugt es im Loft des architektonisch spektakulären Baus hoch über der Stadt. Moos setzen weder er noch seine derzeit 55 Mitarbeiter an, zu vielfältig wie fordernd sind die Aufgaben im die Fläche betreffend viertgrößten Bezirk des Landes. „Für mich ist die Arbeit sehr lebendig.“ Und 150 Jahre sind fürwahr ein Grund zum Feiern – nur wenige Institutionen Österreichs haben sich über die Monarchie hinweg so gehalten. Am 29. Juni beginnt ein Tag der offenen Tür mit der Enthüllung von Schautafeln, Mitarbeiter stellen die Arbeit in ihren Referaten vor, Amtstierarzt Armin Deutz spricht zum Thema Klimawandel und dessen Auswirkungen.

