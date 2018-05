Facebook

Harald Pöchtrager, Ferdinand Penz, Erwin Hinterdorfer, Julia Sandtner, Herbert Diewald, Michael Waibl und Kurt Maitz © Walter Schindler

St. Margarethen bei Knittelfeld feiert – und das ausgiebig mit einem dreitägigen Jubiläumszeltfest von 8. bis 10. Juni. Sie sind ganz schön alt geworden, präsentieren sich dabei aber unglaublich jung geblieben: der Musikverein der Pfarrgemeinde (90 Jahre), die Freiwillige Feuerwehr und die Landjugend, die beide seit 70 Jahren bestehen. Und natürlich kann das Jubiläumstrio auf Zeiträume bewegter Geschichte zurückblicken.



Bürgermeister Erwin Hinterdorfer ist stolz auf die rund 160 Freiwilligen, die die gesamte Organisation für das Fest übernehmen – aber nicht nur das: Sie sind das ganze Jahr über freiwillig für die Gemeinde im Einsatz. „Es ist großartig, dass sich Menschen trotz immer hektischer werdendem Alltag für die Arbeit im Vereinsleben Zeit nehmen, um mit großem Engagement und unverminderter Leidenschaft ihre Aufgaben zu erfüllen“, so der Bürgermeister.



Das Programm beginnt am Freitag, 8. Juni, mit dem fünften Benefiz-Sommernachtslauf (ab 17 Uhr). Aus den drei Organisationen gehen – passend zum jeweiligen Jubiläum – 90, 70 und 70 Teilnehmer an den Start. Abends gibt es eine „After-Race-Party“.



Tags darauf geht es ab 10 Uhr mit „Water Soccer“, einem nassen Vergnügen, weiter. Abends um 19 Uhr beginnt der Bereichsfeuerwehrtag. Die musikalische Abendunterhaltung bestreiten die „Jungen Paldauer“ ab 20.30 Uhr.



Am Sonntag, 10. Juni, findet ab 8.30 Uhr der Festgottesdienst der Jubilare statt. Umrahmt wird er vom Musikverein St. Margarethen. Anschließend gibt es einen Frühschoppen mit der „Eisenbahner-Stadtkapelle Knittelfeld“. Gastmoderator ist „Noste“ aus Villach. Die „Soko Dixie“, eine Dixieland-Band, wird musikalisch fortsetzen und das Fest ausklingen lassen.



Der karitative Gedanke kommt bei diesem Jubiläumsfest auch nicht zu kurz: Die Erlöse aus dem Benefizlauf wie aus vorangegangenen Benefizveranstaltungen werden heuer einem jungen bewegungseingeschränkten Mann aus der Gemeinde zugutekommen. Für das Zu- und Abfahren bei dem Dreitagefest wird ein Bus-Shuttle eingerichtet. Die Landjugend hat sich bemüht, mit der „Nightline Murtal“ einen Fahrplan auszuarbeiten.



Bürgermeister Hinterdorfer dankte bei der Präsentation allen Vereinsmitgliedern, Kameraden und Funktionären sowie allen unterstützenden Institutionen für ihre Bereitschaft, ihre Freizeit im Dienste der Allgemeinheit zu stellen.



Auf schönes Wetter hoffen die Veranstalter wie auf zahlreichen Besuch. Der Eintritt ist frei.