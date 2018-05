Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Bücherei Volksschule Judenburg Stadt: Schüler, Simultania-Künstler, vorne Pädagogin Heike Pirker, Helmuth A. Ploschnitznigg, Amina Ludwig X (v.l.), hinten links Betreuerin Andrea Zink © Bettina Oberrainer

Unglaublich, was ein Weltraumgewitter anrichtet. Ein hungriges Alien steuert sein Raumschiff Richtung Merkur. Pizza für die ganze Mannschaft! Welch Zufall, ein Supermarkt auf der Erde heißt genauso, vielleicht ein Fastfood-Planet. Weltraumgewitter also, und schon landen wir im Waschbecken von Frau Knickebein. Volksschulpädagogin ist sie, wie Heike Pirker. Diese gibt es im echten Leben, sie unterrichtet in der Volksschule Judenburg Stadt, leitet eine Schreibwerkstatt. Die läuft heuer etwas anders. Galaktisch. Außerirdisch. Unkonventionell. „Wir wollten besonders kreativ arbeiten, schauen, welche Art von Schreiben herauskommt, wenn Kinder ihre eigenen Ideen umsetzen“, schmunzelt Pirker inmitten der Schar von Dritt-, Viertklässlern, Simultania-Freunden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.