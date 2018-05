Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ihre Bilder erzählen die „kleinen, scheinbar unbedeutenden Geschichten“: ein Werk von Judith Barfuss © Judith Barfuss

Aus der schier unendlichen Fülle an digitalen Fotos die Besonderen auswählen, ausdrucken, in Galeriequalität ausstellen: Als „digitale Dunkelkammer“ versteht Künstlerin, Fotografin, Filmemacherin und „Wahl-Murauerin“ Judith Barfuss ihr vor Kurzem eröffnetes „fotowerk pur“ in der Murauer Grazer Straße. „Es ist keine Galerie, es hat keine fixen Öffnungszeiten oder regelmäßige Ausstellungstermine“, umreißt die gebürtige Münchnerin ihre Idee.

