120 Teilnehmer gehen bei der 20. Murtal Classic von 18. bis 20. Mai an den Start. Das älteste Vehikel ist mit Baujahr 1927 ein Falcon Knight Tourer. Als Herausforderung gilt der Stadt Grand Prix in Knittelfeld.

Freund historischer Fahrzeuge: Organisator Josef Kriebernegg pilotiert im Bild einen Triumph tr6, Baujahr 1971 © KK

Jaguar SS, Lagonda – sie tragen mondäne Namen, seine Lieblingsvehikel. Josef Kriebernegg ist Obmann der „Freunde Historischer Fahrzeuge“, die haben von 18. bis 20. Mai ihren großen Auftritt: 20. Murtal Classic, „schon ein kleines Jubiläum, nachdem die Auflagen auch immer schwieriger werden“, so der Organisator. Als besondere Herausforderung gilt der Stadt-Grand Prix in Knittelfeld mit Start am Kapuzinerplatz. „Insofern ist der Umbau des Hauptplatzes alles andere als optimal, und das Wetter spielt natürlich immer eine tragende Rolle“, freut sich Kriebernegg auf 230 Teilnehmer. Auch ein Rekord, und etliche mehr hätten Lust gehabt, sich anzumelden, die Strecke über rund 400 Kilometer an beiden Tagen in Angriff zu nehmen. Mit Sonderprüfungen. Eine Sonderprüfung auch die Launen des Himmels.

