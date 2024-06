Am 10. Juni kollidierten zwei Sattelschlepper auf der B 317 zwischen Perchau und Neumarkt frontal. Die Verbindungs-Bundesstraße zwischen Scheifling und St. Veit an der Glan entspricht laut der Regionalstelle Murau-Murtal der steirischen Wirtschaftskammer so nicht den heutigen Sicherheitsstandards: „Es gibt dringenden Handlungsbedarf“, heißt es in einer Aussendung, als Reaktion auf den jüngsten Unfall.