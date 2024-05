Zahlreiche Murtalerinnen und Murtaler haben am 22. Mai in den Abendstunden zum Fotoapparat gegriffen – und das aus gutem Grund: Ein riesengroßer doppelter Regenbogen spannte sich über die Region, in dieser Form ein seltener Anblick. Viele Leserinnen und Leser sind unserem Aufruf auf Facebook gefolgt und haben uns ihre schönsten Fotos vom Regenbogen zukommen lassen. Darunter Birgit Schaffer, deren Foto in Katzling Blickrichtung Pöls entstanden ist.