„Achtung. Das Trinkwasser in Zeltweg, Spielberg und Knittelfeld ist mit einem Keim und Bakterien verunreinigt!“ Meldungen wie diese kursieren derzeit in den sozialen Medien. Eines vorweg: Das ist nicht richtig. „Ich bekomme zahlreiche Nachrichten und Anrufe, aber das Trinkwasser ist in Ordnung“, betont Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold. Und auch aus Knittelfeld heißt es: „Entgegen Falschmeldungen in den sozialen Medien ist das Trinkwasser in Knittelfeld von bester Qualität. Bei den laufenden Wasserüberprüfungen wurden keine Beanstandungen festgestellt.“