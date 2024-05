Die Welt ist im Wandel. Welche Rolle die Regionen Europas in einer pluralen Welt spielen können und sollen – damit beschäftigt sich der diesjährige „Pfingstdialog“ vom 15. bis 16. Mai in Seggauberg.

Die Region in einer multipolaren Welt

Am Beginn steht ein Referat des deutschen Politikwissenschafters Herfried Münkler. Um 15 Uhr wird dann im Forum das Thema „Europa in einer multipolaren Weltordnung“ in den Raum gestellt, Thema des Forums um 17 Uhr ist: „Was können Regionen leisten?“ Den Schlusspunkt am Mittwoch bildet ein Impuls von Arsenios Kardamakis, griechisch-orthodoxer Metropolit in Österreich.

Der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler © imago/Reiner Zensen

Wie innovativ können Regionen sein?

Der Donnerstag startet um 9 Uhr mit dem Forum „Regionale Innovation – Was ermöglichen Forschung, Technologie und Innovatin für die Gesellschaft?“ Um 14.30 Uhr referiert Journalist und Medienunternehmer Gabor Steingart, um 16 Uhr lautet das Thema des Forums Generale „Europa zwischen Vielfalt und Leadership“. Mit einer Schlussreflexion um 18 Uhr endet die Tagung.