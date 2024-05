„Low Scty goes Red Bull Ring powered by Velo“ lotste am Samstag nicht weniger als 24.000 Motorsportfans zum Red Bull Ring. Und bei besten Wetterbedingungen wurden die PS-Freaks nicht enttäuscht. Neben Bikes und Hypercars mit besonderem Tuning, gab es auch Automarken zu sehen, die manch junger Besucher gar nicht mehr kannte, weil sie um Dekaden älter sind als er selbst.