Wie ist es eigentlich, als Frau in der Spitzenpolitik? Muss man härter arbeiten, um ganz nach oben zu kommen? Und warum gibt es nicht mehr junge Frauen in der Politik? An diesem Vormittag blieben in der HAK Judenburg die Bücher zu. Am Lehrplan stand ein Interview mit der steirischen Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP) und der zweiten Landtagspräsidentin Gabriele Kolar (SPÖ). Die beiden hatten ihre übervollen Terminpläne kurzfristig über den Haufen geworfen, um zehn jungen Schülerinnen der HAK persönlich Rede und Antwort zu stehen.