1275 landwirtschaftliche Betriebe bieten in der Steiermark Urlaub auf ihren Höfen an, etwas mehr als 400 von ihnen sind Mitglied beim Verein „Urlaub am Bauernhof“. Das gaben Obfrau Barbara Aschbacher-Gartner und Geschäftsführerin Astrid Schoberer-Nemeth bei der diesjährigen Landesversammlung in St. Peter am Kammersberg bekannt. An die 546.000 Nächtigungen wurden im Vorjahr unter der Marke verzeichnet, das entspricht 3,9 Prozent aller Nächtigungen in der Steiermark. Interessantes Detail: Inlandsgäste buchen bevorzugt Zimmer, ausländische Gäste eher Ferienwohnungen. Der Umsatz betrug 1.764.000 Euro.