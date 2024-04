Pferde und Rinder stehen am nächsten Samstag, dem 27. April, im Mittelpunkt des „Festes der Tiere“ in der Reithalle Schöder. Es ist der Höhepunkt des Jubiläums „100 Jahre Viehzuchtgenossenschaft Ranten“. Gegründet wurde die Genossenschaft 1924 mit dem Ziel, die Zucht im Bereich Schöder, Ranten, Krakau, Stadl-Predlitz und St. Lambrecht zu fördern, um die Lebensgrundlage der Landwirte zu verbessern, aber auch die Produktion der heimischen Landwirtschaft zu steigern und so die Lebensmittelversorgung in der Region zu sichern. In den ersten Jahrzehnten bediente man sich Zuchtstieren (heute gibt es noch drei), ab den 1980er-Jahren der künstlichen Besamung. Die Erfolge der vergangenen Jahre sind bei der Schau in Schöder zu sehen. „Dafür ist auch viel Fleiß und Fachwissen notwendig“, betont Obmann Markus Spreitzer.