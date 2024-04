Mehr Sicherheit auf den Straßen, etwa durch die Einrichtung von 30er-Zonen: Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung wurde am 17. April im Nationalrat beschlossen. Mit dieser Gesetzesänderung soll es für Gemeinden wie berichtet künftig einfacher werden, im Ortsgebiet Tempo 30 einzuführen. Vor allem vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Ziel ist, in diesen Bereichen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu reduzieren und so für mehr Schutz zu sorgen.