Gut 18.500 Musikerinnen und Musiker gehören in der Steiermark einer der insgesamt 388 Blasmusikkapellen an. Sie sind damit ein wichtiger Kulturträger im Land. Doch wie der Landesverband geführt werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, wie die Jahrestagung nun in St. Peter am Kammersberg zeigte.