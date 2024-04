Seit fast 190 Jahren gibt es die Stadtapotheke Zaversky in Knittelfeld. Nun übernahm, in sechster Generation, Michaela Zaversky den Traditionsbetrieb. Die Geschichte dieser Apotheke ist eng mit der Stadtgeschichte verbunden. Im Jahr 1838 wurde die erste Apotheke in Knittelfeld von Anton Carl Zaversky eröffnet, entsprechend gehört sie zum Stadtbild.