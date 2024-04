„Die Grillsaison startet, wir wollen unseren Kundinnen und Kunden auch am Sonntag frisches Grillfleisch anbieten“, sagt Nina Supanz von den „Foodies“, Knittelfelds zentraler Nahversorger und Gaststätte. Sie spricht von der Sonntagsöffnung ihres Geschäfts, die am 14. April das erste Mal in die Tat umgesetzt wurde – und deren Ankündigung in den sozialen Medien bereits im Vorfeld die Gemüter erhitzte. „24 Stunden am Tag offen, 365 Tage im Jahr... ist das das Ziel?“, meint etwa ein Kommentator, während andere mit Kommentaren wie „anstatt engagierte Kleinunternehmen zu kritisieren, (...) sollte man sie besser durch Einkäufe unterstützen“ Zuspruch geben.