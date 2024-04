Vielleicht ist das Essen dem einen oder anderen manchmal zu heiß, zu kalt, zu salzig oder zu sonst irgendwas. Wer will, findet immer etwas zum Meckern. Aber meistens passt die Qualität, und vor allem: Es steht immer da, 365 Tage im Jahr, in der Früh, zu Mittag und am Abend. Verlässlich. Die Rede ist vom Essen im Krankenhaus.