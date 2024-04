Auf der B 78 nahe dem Kreisverkehr Weißkirchen in Fahrtrichtung Zeltweg-West stießen am 8. April nach 21 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw und ein Traktor zusammen. Die Feuerwehr Weißkirchen war mit 25 Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Hauptbrandinspektor Markus Kogler sofort am Einsatzort.