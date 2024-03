Keinen weiten Anfahrtsweg hatte die Feuerwehr Fohnsdorf in der Nacht von Mittwoch auf Gründonnerstag. Gegen 23.28 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Gegenüber der Feuerwehr stand ein Haufen mit Geäst und Zweigen in Flammen. Mithilfe einer Löschleitung des Tanklöschfahrzeuges konnte das Feuer rasch bekämpft werden. Nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera und Ablöschen der letzten Glutnester konnte die Feuerwehr gegen ein Uhr in der Früh wieder einrücken.

Ein Tag später an der selben Stelle

In der Nacht auf den Karsamstag rückte die Feuerwehr fast zur gleichen Uhrzeit (23.23 Uhr) erneut zu einem in Brand gesteckten Osterhaufen aus. Die Einsatzadresse lag, wie bereits zwei Nächte davor, gegenüber der Feuerwehr. Mit zwei Löschleitungen bekämpften die eingesetzten Mitglieder der FF Fohnsdorf den Brand, ehe gegen ein Uhr in der Früh „Brand aus“ gegeben werden konnte.