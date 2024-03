Dort, wo sonst Besucher den Boliden zusehen, prangt heute ein großes Schild über dem Eingang: „Dolbu“. Eine Woche lang hat die Kinderstadt wieder ihre Zelte am Renngelände in Spielberg für Mädchen und Buben aus der ganzen Region aufgestellt. Zum Ausprobieren gibt es viel: An 33 Stationen können die kleinen Bewohner ihre Talente ausprobieren. Adrian und Moritz versuchen sich beispielsweise an der Station der Seminarbäuerinnen. „Ich backe oft auch mit meiner Mama“, erzählt Moritz. Und auch für Adrian ist die Station, die an diesem Tag von Edith Brandstätter und ihrer Tochter Amelie betreut wird, kein Neuland: „Ich helfe meiner Mama gerne beim Kochen und vor Weihnachten auch beim Backen“. Am Ende steht ein Körbchen mit duftenden Zimtschnecken auf dem Tisch.