Die einstige Chefin vom Knittelfelder Café Lipizzaner hat darauf gedrängt: „Ihr braucht einen Namen, ich muss ja irgendwas auf das Plakat für euer Konzert schreiben.“ Der Name war schnell gefunden: Hakuna Matata. „Damals lief dieses Lied gerade im Film ‚König der Löwen‘“, erinnert sich Heimo Schneidler an das Jahr 2004, in dem er mit Uwe Schmidt die Band Hakuna Matata gegründet hat. Der Name ist bis heute Programm, heißt er doch übersetzt aus der afrikanischen Sprache Swahili so viel wie „Es gibt kein Problem“.