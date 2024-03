„Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!“ – diesen Leitspruch von Special Olympics setzte Sabine Rinofner an den Beginn des offiziellen Empfangs für Teilnehmer der Lebenshilfe Judenburg an den Nationalen Winterspielen 2024. „Die Teilnahme bedeutet nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein“, betont die Lebenshilfe-Obfrau. „Wir konnten vielen Medaillen mit nach Hause nehmen, Eindrücke sammeln und viele Freundschaften schließen“, freute sich Daniel Gamweger, der von den Athleten als Sprecher gewählt wurde.