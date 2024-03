Mit der Komödie „Kaviar trifft Currywurscht“ haben die Darsteller der Theaterrunde Weißkirchen die richtige Stückauswahl getroffen – schon bei der Premierenvorstellung am Samstag ernteten sie Begeisterungsstürme. Das Stück spielt in der Gastroszene. Die Wirtin (Silke Kahlbacher) wird plötzlich von ihrem Cousin und Geldgeber Heinz (Eduard Papst) besucht. Da ihr Beisl „Zum warmen Würstl“ gar nicht dem entspricht, was die Wirtin Heinz vorgegaukelt hat, versucht sie mit ihren Stammgästen das Lokal in ein Edel-Restaurant umzuwandeln. Aber es kommt zum Chaos ... In den weiteren Rollen überzeugten Obmann Andreas Bischof, Claudia Sapper, Rosemarie Radischnig, Stefanie Rössl, Hans Puster, Elena Withalm, Marlene Starchl, Max Liebminger und Jörg Sapper.